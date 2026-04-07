Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeira-ministra do Japão discutem parceria e situação regional

ABU DHABI, 7 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação da primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, na qual os dois discutiram os desdobramentos na região e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional, além dos efeitos sobre a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia global.

Os dois também trataram da continuidade dos ataques iranianos terroristas contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestrutura civil, destacando que representam uma violação da soberania, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Takaichi condenou os ataques e afirmou a solidariedade do Japão com os Emirados Árabes Unidos em todas as medidas adotadas para defender o país, proteger sua soberania e garantir a segurança da população.

Os dois também revisaram a cooperação entre Emirados Árabes Unidos e Japão, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento, destacando os avanços alcançados no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente entre os países. Eles também saudaram a conclusão bem-sucedida das negociações de um Acordo de Parceria Econômica Abrangente, que deve impulsionar fluxos de comércio e investimento e ampliar a cooperação bilateral.

Ambos reafirmaram ainda o compromisso de seguir trabalhando para alcançar os objetivos dessa parceria de forma a atender aos interesses comuns e beneficiar suas populações.