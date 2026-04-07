Secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo discute situação regional com ministra austríaca

RIAD, 7 de abril de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jassim Mohammed Al-Budaiwi, recebeu a ministra das Relações Exteriores da Áustria, Beate Meinl-Reisinger, na sede do secretariado-geral do bloco, em Riad.

Durante o encontro, Jassim Mohammed Al-Budaiwi e Beate Meinl-Reisinger discutiram diversos temas, com destaque para as agressões iranianas contra os países do CCG, as implicações da escalada na região e os desdobramentos nos cenários regional e internacional.

A ministra austríaca reafirmou o apoio de seu país aos Estados do bloco diante dos ataques. Destacou ainda a necessidade de intensificar os esforços internacionais para interromper essas agressões e preservar a segurança e a estabilidade na região.