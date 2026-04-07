Secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo diz que desafios crescentes testam capacidade do bloco de preservar conquistas

RIAD, 7 de abril de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Albudaiwi, afirmou que os desafios crescentes enfrentados pelos países do bloco deixaram de ser circunstanciais e passaram a representar um teste real da capacidade do grupo de preservar suas conquistas e garantir a continuidade e a estabilidade de seus setores vitais.

Jasem Albudaiwi fez a declaração durante reunião extraordinária do Comitê de Ministros de Turismo do CCG, realizada nesta terça-feira (07/04) por videoconferência, sob a presidência da ministra do Turismo do Bahrein, Fatima Al Sairafi, com a participação dos ministros de turismo dos países do bloco.

O secretário-geral afirmou no início da reunião que o encontro ocorre em um momento crítico, em meio à agressão iraniana contra os países do CCG, e destacou que “essa escalada exige que avancemos de uma coordenação tradicional para um nível mais elevado de integração prática e resposta proativa, já que o setor de turismo é um pilar fundamental para a sustentabilidade econômica dos países do bloco”.

Albudaiwi afirmou que os países do CCG se consolidaram como destinos turísticos globais, tornando o setor um dos que mais crescem e um dos principais contribuintes para a diversificação econômica. Segundo ele, os desdobramentos recentes afetam diretamente o turismo, com impacto nos fluxos de viagens, no ritmo da atividade e na estabilidade dos mercados relacionados.

“Isso exige que fortaleçamos a coordenação e a integração, além de intensificar os esforços conjuntos para garantir o crescimento sustentável desse setor, preservar suas conquistas e ampliar sua capacidade de enfrentar desafios futuros”, afirmou.

Jasem Albudaiwi apresentou dados do Centro Estatístico do Golfo referentes a 2024, segundo os quais os países do CCG receberam mais de 72 milhões de turistas, gerando receitas próximas de US$ 120 bilhões.

Ele afirmou que, diante da escalada militar na região, é esperada uma redução no número de turistas entre 8 milhões e 19 milhões, com perdas potenciais de receita entre US$ 13 bilhões e US$ 32 bilhões.

O secretário-geral destacou que a experiência demonstra a capacidade dos países do CCG de superar crises com eficiência, apoiados na cooperação e na integração entre os Estados-membros.

Segundo ele, essa abordagem tem contribuído para fortalecer a capacidade do bloco de enfrentar desafios, manter a estabilidade e garantir a continuidade dos setores vitais, evidenciando a eficácia da ação conjunta no Golfo.

Albudaiwi afirmou que a reunião reflete a compreensão dos países sobre a natureza dos desafios atuais, ao discutir o cenário e antecipar seus impactos sobre o setor de turismo. Acrescentou que esse esforço inclui o desenvolvimento de soluções conjuntas para enfrentar os desafios no curto e no longo prazo, com o objetivo de recuperar o dinamismo do turismo e reforçar sua sustentabilidade.

O secretário-geral destacou a importância de alinhar a comunicação e adotar iniciativas conjuntas que restaurem a confiança nos mercados turísticos, reafirmando que a região do CCG permanece um destino seguro e atrativo.