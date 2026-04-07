Mansour bin Zayed preside reunião do conselho da Mubadala

ABU DHABI, 7 de abril de 2026 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, presidiu reunião do conselho de administração da Mubadala Investment Company no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

Durante a reunião, o conselho aprovou o relatório do conselho de administração e as demonstrações financeiras da empresa referentes a 2025, diante de resultados sólidos e crescimento sustentado em diversos setores de investimento. Os membros também aprovaram itens da pauta relacionados às atividades da companhia.

O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires; o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan bin Ahmed Al Jaber; o ministro da Energia e Infraestrutura, Suhail Al Mazrouei; o presidente da Autoridade de Assuntos Executivos, membro do Conselho Executivo e diretor-geral do grupo Mubadala Investment Company, Khaldoon Khalifa Al Mubarak; Abdulhamid Mohammed Saeed; e o secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Escritório do Príncipe Herdeiro, Saif Saeed Ghobash participaram da reunião.