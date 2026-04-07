Emirados Árabes Unidos lamentam fracasso do Conselho de Segurança da ONU em aprovar medida para pôr fim aos ataques ilegais do Irã e às ameaças à economia global

ABU DHABI, 7 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos lamentaram o fato de o Conselho de Segurança das Nações Unidas (UNSC, na sigla em inglês) não ter aprovado um marco claro de cooperação internacional para pôr fim aos ataques ilegais do Irã e às ameaças à economia global, ao rejeitar um projeto de resolução que exigia o fim imediato de todos os ataques a embarcações e das tentativas de obstruir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz.

“O Estreito de Ormuz deve permanecer aberto a todos, e a liberdade de navegação deve ser preservada. Nenhum país deve ter o poder de interromper as artérias do comércio global e levar o mundo à beira de uma calamidade econômica”, afirmaram os Emirados Árabes Unidos.

O país destacou que a inação do Conselho de Segurança não reduz a urgência da crise nem a determinação dos Emirados Árabes Unidos.

O governo também agradeceu ao Bahrein pela liderança no Conselho de Segurança e pelos esforços diplomáticos, acrescentando que continuará a impulsionar ações internacionais para restabelecer a normalidade no Estreito de Ormuz e trabalhar com parceiros para coordenar medidas que garantam a segurança da navegação e o fluxo do comércio global.