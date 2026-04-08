Emirados Árabes Unidos condenam invasão e vandalismo contra consulado do Kuwait em Basra

ABU DHABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram, nos termos mais firmes, a invasão e os atos de vandalismo contra as instalações do consulado-geral do Kuwait em Basra, bem como as ataques associados.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou a rejeição categórica do país a esse tipo de prática, destacando a necessidade de proteger instalações, missões diplomáticas e seu pessoal, em conformidade com o direito internacional e as normas vigentes, especialmente a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que garante a inviolabilidade das sedes diplomáticas e a proteção de seus funcionários.

Os Emirados Árabes Unidos pediram ao governo do Iraque que cumpra suas obrigações legais de proteger as instalações do consulado e seu pessoal, investigue as circunstâncias dos ataques, evite sua repetição e adote todas as medidas legais necessárias para responsabilizar os autores.