Defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptam 17 mísseis balísticos e 35 drones

ABU DHABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa informou que os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram 17 mísseis balísticos e 35 drones lançados do Irã nesta quarta-feira (08/04).

Desde o início dos ataques iranianos, as defesas aéreas do país interceptaram um total de 537 mísseis balísticos, 26 mísseis de cruzeiro e 2.256 drones.

Os ataques desta quarta feriram três pessoas, todas com ferimentos leves, elevando o total para 224 desde o início da ofensiva. Entre os feridos estão cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia, Tunísia, Marrocos e Rússia.

O ministério informou que não houve mortes nas últimas horas. Desde o início dos ataques iranianos, o número de militares mortos chegou a dois, além de um civil do Marrocos que trabalhava como contratado das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos. Já o número total de civis mortos chegou a 10, dos seguintes países: Paquistão, Nepal, Bangladesh, Palestina, Índia e Egito.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece plenamente preparado para lidar com qualquer ameaça e que responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de resguardar seus interesses e capacidades nacionais.