Etihad Airways lança voos sazonais para Daca a partir de junho

ABU DHABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — A Etihad Airways, companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, vai lançar um serviço sazonal para Daca, em Bangladesh, a partir de 26 de junho de 2026, reforçando as ligações comerciais e de carga no corredor do Sul da Ásia e respondendo à forte e contínua demanda por viagens e logística entre os dois países.

O serviço, com quatro frequências semanais para o Aeroporto Internacional Hazrat Shahjalal (DAC), ampliará a conectividade entre Abu Dhabi e Bangladesh e apoiará a expansão dos fluxos de carga e passageiros na rede global da companhia. Abu Dhabi atua como um importante hub para o comércio entre o Sul da Ásia e mercados internacionais.

Operada com aeronaves Boeing 777, a rota contará com 28 assentos na classe executiva e 374 na classe econômica, oferecendo ampla capacidade de carga no compartimento inferior para atender à crescente demanda logística, além do transporte de passageiros em uma rota considerada estratégica para o comércio, os negócios e viagens familiares. O serviço integra a estratégia gradual da Etihad de reconstruir e expandir sua rede, com a capacidade ajustada conforme a demanda nos principais mercados.

O CEO da companhia, Antonoaldo Neves, afirmou que Daca é um mercado estrategicamente relevante, com demanda sólida tanto no transporte de passageiros quanto de carga. Segundo ele, a nova rota permitirá direcionar capacidade para onde é mais necessário, fortalecendo as conexões entre Bangladesh, os Emirados Árabes Unidos e mercados globais, além de impulsionar fluxos comerciais.

“A rota desempenha um papel importante no apoio a indústrias voltadas à exportação, especialmente em setores como o têxtil, ao mesmo tempo em que reforça a conectividade de Abu Dhabi com o Sul da Ásia”, disse.

Os Emirados Árabes Unidos abrigam uma das maiores comunidades bengalesas do mundo. O novo serviço oferecerá uma ligação direta e eficiente para famílias, além de conexões facilitadas via Abu Dhabi.

Bangladesh registra crescimento econômico robusto, impulsionado principalmente pelo setor global de vestuário e têxteis. A introdução de aeronaves de grande porte na rota permitirá o transporte confiável e eficiente de cargas, especialmente desse segmento, ampliando o acesso dos exportadores a mercados no Oriente Médio, Europa e América do Norte.

O serviço sazonal também abrirá novas conexões para comunidades da diáspora bengalesa no Reino Unido, Itália e América do Norte, que poderão viajar com facilidade para Daca via Abu Dhabi. A rota atenderá tanto passageiros em viagens diretas entre Abu Dhabi e Daca quanto aqueles em conexão para outros destinos.