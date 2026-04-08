Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista contra consulado de Israel em Istambul

ABU DHABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram, nos termos mais firmes, o ataque terrorista contra as instalações do consulado de Israel em Istambul.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou a rejeição categórica do país a esse tipo de ataque e destacou a necessidade de proteger instalações e missões diplomáticas, bem como seu pessoal, em conformidade com o direito internacional e as normas vigentes, especialmente a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que garante a inviolabilidade das sedes diplomáticas e a proteção de seus funcionários.

O ministério também condenou esses atos criminosos e reiterou a rejeição permanente a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo que visem minar a segurança e a estabilidade, em violação ao direito internacional.