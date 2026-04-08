Emirados Árabes Unidos acompanham anúncio de cessar-fogo e afirmam importância da adesão do Irã ao fim dos ataques terroristas e à garantia da liberdade de navegação

ABU DHABI, 8 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos informaram que acompanham de perto o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã e buscam esclarecimentos adicionais sobre os termos do acordo para garantir o compromisso pleno do Irã com a cessação imediata de todas as hostilidades na região e a reabertura completa e incondicional do Estreito de Ormuz.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores destacou que os ataques iranianos não provocados contra infraestrutura, instalações de energia e alvos civis nos últimos 40 dias — que incluíram 2.760 mísseis balísticos e de cruzeiro, além de drones —, bem como as mortes e os danos materiais causados, exigem uma posição firme, incluindo a responsabilização do Irã e sua plena obrigação de reparar os danos.

O ministério ressaltou a necessidade de uma abordagem abrangente e contínua que trate de todo o espectro de ameaças representadas pelo Irã, incluindo suas capacidades nucleares, mísseis balísticos, drones, capacidades militares e grupos aliados e organizações terroristas, além de pôr fim às ameaças à liberdade de navegação, à guerra econômica e à pirataria no Estreito de Ormuz. O país manifestou esperança na obtenção de uma paz duradoura para todos os países da região.

Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram que não são parte do conflito e que realizaram intensos esforços diplomáticos para evitar seu início, inclusive por meio de canais bilaterais e iniciativas no âmbito do Conselho de Cooperação do Golfo. O país também destacou que protegeu firmemente sua soberania, segurança e conquistas nacionais e ressaltou a necessidade de que o Irã cumpra integralmente a Resolução 2817 (2026) do Conselho de Segurança da ONU, adotada em 11 de março de 2026, que condenou os ataques iranianos e exigiu o fim imediato deles.