Mubadala amplia presença global com investimentos estratégicos e parcerias internacionais

ABU DHABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — As plataformas globais da Mubadala registraram um dos anos mais ativos de sua história em 2025, com forte alocação de capital e expansão de parcerias na América do Norte, Europa e Ásia. O movimento reflete a ampliação de oportunidades em áreas como inteligência artificial, tecnologia, saúde, indústrias avançadas e infraestrutura energética.

A companhia lançou uma parceria de crédito privado de US$ 1 bilhão (3,7 bilhões de dirhams) com a Fortress, com o objetivo de expandir soluções de capital para o segmento intermediário e ativos lastreados, reforçando sua estratégia disciplinada de crescimento no mercado global de crédito.

A Mubadala também realizou um reinvestimento relevante na PCI Pharma Services, ao lado da Bain Capital e da Kohlberg, para apoiar a expansão das capacidades de desenvolvimento e produção da empresa em bioterapias inovadoras, produtos biológicos e terapias especializadas, atendendo à crescente demanda global.

A empresa ainda se associou à Silver Lake na operação de fechamento de capital do Endeavor Group, plataforma global focada em representação de talentos, mídia e entretenimento, incluindo ativos como UFC e WWE.

A transação fortaleceu a relação estratégica com a Silver Lake e ampliou a exposição da Mubadala a um negócio consolidado, com forte geração de caixa e potencial de crescimento de longo prazo.

A Mubadala também diversificou seu portfólio com uma série de operações estratégicas, incluindo a venda de uma participação minoritária de 24% na Arcadia Consumer Healthcare, encerrando uma parceria de quatro anos com o Bansk Group, período em que a receita da empresa triplicou.

A companhia investiu US$ 600 milhões (2,2 bilhões de dirhams) em uma participação minoritária na Nord Anglia Education, ao lado da EQT e parceiros institucionais globais. A empresa é líder mundial em escolas internacionais premium, atendendo mais de 100 mil alunos em 37 países.

Outro investimento envolveu a aquisição de participação minoritária na Techem, ao lado da Partners Group, GIC e TPG Rise Climate, como parte de uma operação de € 6,7 bilhões (28,8 bilhões de dirhams) voltada à eficiência energética e à descarbonização no setor imobiliário, responsável por cerca de 40% das emissões globais de CO₂.

A Mubadala também adquiriu 30% da Loscam, ao lado da Trustar Capital, FountainVest e Sinotrans, marcando seu primeiro investimento no setor industrial da Ásia. A empresa atua em soluções de logística com paletes reutilizáveis na região Ásia-Pacífico.

Além disso, investiu US$ 253 milhões (929 milhões de dirhams) em veículos geridos pela Ardian para adquirir participação em quatro propriedades comerciais de luxo em Paris e Nova York.

A companhia destinou cerca de € 300 milhões (1,29 bilhão de dirhams) à Rezolv Energy, ao lado da Actis, para expandir a geração de energia renovável na Europa Central e Oriental.

Em parceria com a Ardian, comprometeu US$ 500 milhões (1,84 bilhão de dirhams) em investimentos em infraestrutura secundária, com foco em portfólios multiativos, com possibilidade de ampliar esse valor por meio de coinvestimentos.

A Mubadala também participou de um investimento estruturado minoritário na Trucordia, ao lado da Carlyle, por meio de um instrumento de capital com proteção contra perdas, ampliando sua exposição ao setor de corretagem de seguros nos Estados Unidos.

A Mubadala Capital concluiu a aquisição de capital fechado da CI Financial por 12,1 bilhões de dólares canadenses (32,2 bilhões de dirhams), consolidando presença em uma das principais gestoras de ativos e patrimônio da América do Norte. Após a operação, a Mubadala Capital passou a gerir, assessorar e administrar mais de US$ 430 bilhões (1,58 trilhão de dirhams) em ativos.

O Abu Dhabi Investment Council, braço indireto de investimentos da Mubadala, alocou US$ 19 bilhões (70 bilhões de dirhams) em 2025 com gestores globais de alto nível.

A empresa também intensificou os investimentos na MGX, reforçando sua estratégia em inteligência artificial e tecnologias avançadas.

Em 2025, a AI Infrastructure Partnership, criada pela MGX, BlackRock e GIP, anunciou a aquisição total da Aligned Data Centres. A MGX também firmou parceria com Bpifrance, Mistral AI e NVIDIA para construir o maior campus de inteligência artificial da Europa, na região de Paris.