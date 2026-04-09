Defesa dos Emirados Árabes Unidos não registra ameaças aéreas nas últimas horas

ABU DHABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa informou que, nesta quinta-feira (09/04), os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos não detectaram qualquer míssil balístico, míssil de cruzeiro ou drone lançado do Irã.

Desde o início dos ataques iranianos, classificados pelo governo como flagrantes, as defesas aéreas do país interceptaram um total de 537 mísseis balísticos, 26 mísseis de cruzeiro e 2.256 drones.

O ministério informou que não houve feridos nas últimas horas, mantendo o total em 224 pessoas de diversas nacionalidades, incluindo Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia, Tunísia, Marrocos e Rússia.

O ministério informou que não houve mortes nas últimas horas. Desde o início dos ataques, o total de militares que perderam a vida é de dois, além de um civil marroquino contratado pelas Forças Armadas. Entre civis, o número de mortos chega a 10, do Paquistão, Nepal, Bangladesh, Palestina, Índia e Egito.