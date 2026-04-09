Emirados Árabes Unidos condenam ataques de Israel ao Líbano

ABU DHABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques de Israel contra várias regiões do Líbano e manifestaram preocupação com a continuidade da escalada e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores destacou a necessidade de esforços internacionais coordenados para evitar novas perdas de vidas e ressaltou a importância de garantir proteção integral aos civis, em conformidade com o direito internacional e os tratados vigentes.

O ministério reafirmou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao governo do Líbano e o apoio ao país neste momento crítico, reiterando o compromisso com a unidade, a soberania e a integridade territorial libanesa.

A pasta também reforçou a posição do país de rejeitar a violência e a escalada, por violarem normas que regem as relações entre Estados e aumentarem os riscos de instabilidade. O ministério destacou a necessidade de resolver disputas por meios diplomáticos e não por confronto ou escalada.