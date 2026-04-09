Mohammed bin Rashid incentiva população a hastear a bandeira nacional

DUBAI, 9 de abril de 2026 (WAM) — O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, incentivou cidadãos e residentes em todo o país a hastear a bandeira dos Emirados Árabes Unidos em casas, instituições e edifícios.

A iniciativa reforça a importância da unidade, da identidade nacional e da responsabilidade compartilhada, além de destacar o papel da bandeira como símbolo de coesão em toda a sociedade.

“Os Emirados Árabes Unidos enfrentaram desafios recentes unidos e saíram mais fortes e coesos. Todos se uniram sob uma única bandeira. A bandeira reflete nossa força e o que construímos como país. Convido todos a hastear a bandeira em casas e locais de trabalho”, disse Mohammed bin Rashid.

O governante acrescentou: “Temos orgulho do nosso país, do nosso presidente, das Forças Armadas, da nossa economia e de todos os cidadãos e residentes que fazem este país avançar todos os dias.”

Mohammed bin Rashid concluiu com um apelo para que a bandeira seja hasteada em todos os lares e edifícios, como expressão de unidade e pertencimento compartilhado.

A iniciativa também destaca a contribuição de indivíduos e instituições em todo o país, incluindo equipes de linha de frente e todos aqueles que apoiam o desenvolvimento contínuo dos Emirados Árabes Unidos. O chamado reforça ainda que hastear a bandeira é um ato coletivo que simboliza a coesão social e fortalece o senso de pertencimento nacional.