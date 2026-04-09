Emirados Árabes Unidos enviam 100 toneladas de alimentos para Gaza

GAZA, 9 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos enviaram 100 toneladas de ajuda humanitária urgente à população da Faixa de Gaza por meio da ponte aérea Humaid, como parte da operação Chivalrous Knight 3, mantendo os esforços para aliviar a crise humanitária.

O envio mais recente inclui alimentos essenciais destinados a atender às necessidades básicas das famílias afetadas.

A continuidade da ponte aérea reforça o compromisso do país com sua atuação humanitária e com a garantia do fluxo ininterrupto de ajuda por vias aérea, terrestre e marítima, para que a assistência chegue aos beneficiários no menor tempo possível.

As ações refletem o papel dos Emirados Árabes Unidos no trabalho humanitário internacional e os valores de solidariedade e apoio à população de Gaza.