Príncipe herdeiro de Abu Dhabi discute investimentos com CEO da Brookfield

ABU DHABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o CEO da Brookfield Corporation, Bruce Flatt.

O encontro abordou formas de fortalecer a cooperação nas áreas de investimento e gestão de ativos entre instituições sediadas nos Emirados Árabes Unidos e a Brookfield, em linha com as tendências econômicas globais e as mudanças nas demandas de mercado.

Jassem Al Zaabi, presidente do Departamento de Finanças; Ahmed Jasem Al Zaabi, presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi; e Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro, participaram da reunião.