Abdullah bin Zayed discute situação regional e as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia com Kaja Kallas

ABU DHABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu a alta representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas.

Os dois discutiram formas de ampliar a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia e seus Estados-membros, além de fortalecer a atuação conjunta para o desenvolvimento de uma parceria estratégica construtiva e positiva, alinhada às prioridades de ambas as partes.

Abdullah bin Zayed destacou o fortalecimento contínuo das relações entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia, e deu as boas-vindas à visita de Kaja Kallas.

Durante o encontro, os dois também analisaram os desdobramentos regionais, incluindo os impactos dos ataques com mísseis iranianos, classificados como não provocados e terroristas, contra os Emirados Árabes Unidos e outros países.

O ministro emiradense agradeceu a Kaja Kallas pela solidariedade demonstrada ao país e afirmou que todos os residentes e visitantes nos Emirados Árabes Unidos estão em segurança.

As partes também discutiram os desdobramentos regionais após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã.

O encontro abordou ainda a importância de reforçar a cooperação internacional e intensificar os esforços regionais e globais para alcançar uma paz sustentável na região.

O ministro de Estado, Saeed Mubarak Al Hajeri, e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Bélgica, Luxemburgo e junto à União Europeia, Mohamed Al Sahlawi, participaram do encontro.