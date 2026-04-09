Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe primeiro-ministro do Reino Unido e discute cenário regional

ABU DHABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em visita ao país.

Os dois discutiram os desdobramentos no Oriente Médio e seus impactos na segurança e estabilidade regionais e internacionais, incluindo efeitos sobre a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia global.

As partes também abordaram os ataques iranianos, classificados como terroristas, contra civis e infraestrutura nos Emirados Árabes Unidos e em outros países da região, destacando que essas ações violam a soberania, o direito internacional e a Carta das Nações Unidas, além de comprometerem a paz regional.

Keir Starmer reiterou a condenação do Reino Unido aos ataques e afirmou a solidariedade do país aos Emirados Árabes Unidos nas medidas adotadas para defender sua segurança, soberania e a integridade de seu território.

O presidente emiradense e o premiê britânico também analisaram o avanço das relações bilaterais e discutiram oportunidades para ampliar a cooperação em áreas de interesse comum, com o objetivo de fortalecer os laços entre os dois países.

Participaram da reunião o vice-governante de Abu Dhabi e assessor de Segurança Nacional, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; além de ministros e autoridades.