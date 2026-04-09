Centro Nacional de Meteorologia prevê céu parcialmente nublado e chance de chuva para esta sexta

ABU DHABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo nesta sexta-feira (10/04) será parcialmente nublado, com períodos de maior nebulosidade, formação de nuvens convectivas e possibilidade de chuva em áreas isoladas do país ao longo do dia, além de leve aumento das temperaturas em algumas regiões.
Os ventos serão fracos a moderados, podendo se intensificar ocasionalmente e levantar poeira. A direção varia de sudeste a nordeste, com velocidade entre 10 e 25 km/h, podendo chegar a 40 km/h.
O Golfo Árabe terá ondas de fracas a moderadas, com a segunda maré alta às 05h14 e a primeira maré baixa às 12h54. No Mar de Omã, as ondas também serão de fracas a moderadas, com a primeira maré alta às 17h01, a segunda às 02h22, a primeira maré baixa às 09h02 e a segunda às 22h18.