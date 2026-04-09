Mansour bin Zayed afirma que Emirados Árabes Unidos seguem reforçando sua posição global como polo de crescimento sob liderança de Mohamed bin Zayed

ABU DHABI, 9 de abril de 2026 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro, presidente da Corte Presidencial e presidente do conselho de administração da Mubadala Investment Company, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, afirmou que os Emirados Árabes Unidos têm seguido, ao longo de décadas, um caminho claro e equilibrado baseado em unidade, solidariedade e prosperidade compartilhada.

Mansour destacou que o compromisso contínuo com a construção de parcerias, aliado aos valores de abertura e cooperação, contribuiu para consolidar a posição de destaque do país no cenário global.

No prefácio do relatório anual de 2025 da Mubadala Investment Company, Mansour afirmou que, sob a liderança do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, esses princípios continuam a orientar a trajetória do país. Ele destacou que os Emirados Árabes Unidos continuam a consolidar sua posição como um polo global de crescimento e oportunidades, atraindo talentos, capital e ideias inovadoras de todo o mundo.

Mansour acrescentou que essa abordagem permitiu ao país construir uma economia diversificada e resiliente, menos dependente de recursos naturais. “Hoje, o país se apresenta como um elo global influente, com um ecossistema integrado de pessoas, conhecimento, capital e inovação, que sustenta sua trajetória de prosperidade em meio às rápidas transformações globais.”

Segundo ele, a Mubadala representa esse modelo e a capacidade do país de transformar uma visão de longo prazo em resultados concretos. “Desde sua criação, a empresa tem desempenhado um papel ativo no desenvolvimento nacional, ao alocar capital em larga escala, estabelecer parcerias globais duradouras e desenvolver plataformas que geram valor sustentável, permitindo que parceiros contribuam para o progresso e a prosperidade do país.”

O xeique afirmou que a Mubadala avança com uma visão alinhada às diretrizes futuras dos Emirados Árabes Unidos. “Por meio de investimentos que reforçam a competitividade de longo prazo e abrem novos horizontes de crescimento e oportunidade, a empresa demonstra o papel central do capital soberano como motor de progresso nos níveis nacional e global.”

Mansour destacou que, ao longo de quase 25 anos, a companhia tem gerado valor sustentável em larga escala, mesmo em períodos de volatilidade e incerteza. "Esse sucesso é sustentado por sua sólida estrutura institucional, pela competência de sua força de trabalho, por sua rede de negócios consolidada e por sua abordagem confiável de investimento", acrescentou.

A autoridade afirmou que os resultados recordes alcançados em 2025 confirmam a eficácia de um trabalho desenvolvido ao longo de anos e abrem perspectivas promissoras para a continuidade do crescimento.

Ao final, o xeique expressou, em nome do conselho de administração, agradecimento ao presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan pela liderança e visão, além de reconhecer o trabalho do diretor-executivo e CEO do grupo, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, e de toda a equipe da Mubadala por seus esforços sinceros e dedicação contínua ao serviço do país.