Bahrein intercepta 194 mísseis e 515 drones desde o início de ataques iranianos, diz Defesa

MANAMA, 9 de abril de 2026 (WAM) — O Comando-Geral das Forças de Defesa do Bahrein informou que os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 194 mísseis e 515 drones direcionados ao país desde o início dos ataques iranianos.

Em comunicado divulgado pela Bahrain News Agency, o comando destacou que o uso de mísseis balísticos e drones contra alvos civis e propriedades privadas constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas.

O texto afirma ainda que esses ataques, descritos como criminosos e indiscriminados, representam uma ameaça direta à paz e à segurança na região.