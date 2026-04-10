Previsão indica chuva em áreas isoladas neste sábado

ABU DHABI, 10 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê para sábado (11/04) céu parcialmente nublado a nublado, com formação de nuvens convectivas que podem provocar chuva em várias regiões do país.

Os ventos serão fracos a moderados, podendo se intensificar ocasionalmente e atingir até 40 km/h, com possibilidade de poeira em suspensão. No Golfo Árabe, o mar terá de fraco a moderado, podendo ficar agitado em alguns momentos devido à atividade de nuvens, enquanto no Mar de Omã as condições permanecem de fracas a moderadas.