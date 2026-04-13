Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana abre inscrições para a edição de 2027

ABU DHABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — O Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana abriu as inscrições para sua oitava edição, dando início à seleção dos próximos homenageados e reforçando o alcance global e o impacto crescente da premiação na promoção dos valores de fraternidade e convivência pacífica.

O prêmio anual reconhece pessoas e organizações com contribuições relevantes para o fortalecimento da fraternidade humana, o diálogo e a solidariedade, em linha com os princípios do Documento sobre a Fraternidade Humana, assinado em Abu Dhabi em 2019 pelo papa Francisco e pelo imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb.

Batizada em homenagem ao xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador dos Emirados Árabes Unidos, a premiação reflete seu legado humanitário e valores de respeito ao próximo, independentemente de religião, gênero, raça ou nacionalidade.

O secretário-geral do prêmio, Mohamed Abdelsalam, afirmou a abertura das indicações para a oitava edição do prêmio global independente reforça o compromisso de destacar e reconhecer esforços humanitários pioneiros que servem à humanidade e promovem os valores da fraternidade humana em todo o mundo. Segundo ele, o prêmio "continua a apoiar iniciativas de alto impacto que traduzem os princípios do Documento sobre a Fraternidade Humana em programas práticos com impacto sustentável nas comunidades pelo mundo. Esperamos receber novas indicações de indivíduos e instituições que contribuam de forma significativa para esses valores”, acrescentou.

O prêmio, que inclui US$ 1 milhão, foi criado após o encontro histórico realizado em Abu Dhabi em 2019 entre Ahmed Al-Tayeb e o papa Francisco, quando foi assinado o documento considerado um marco na promoção do diálogo inter-religioso.

Desde então, a iniciativa reconheceu 20 homenageados de 20 países por contribuições em áreas como saúde, educação, sustentabilidade, apoio a refugiados, desenvolvimento comunitário, assistência alimentar e empoderamento de jovens e mulheres.

As indicações podem ser feitas até 1º de outubro de 2026 por meio do site oficial do prêmio.