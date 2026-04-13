Ajman registra US$ 795 milhões em avaliações imobiliárias no 1º trimestre

AJMAN, 13 de abril de 2026 (WAM) — Ajman registrou crescimento de 63% no número de transações de avaliação imobiliária no primeiro trimestre deste ano, totalizando 2,92 bilhões de dirhams (US$ 795 milhões) em 961 operações.

O diretor-geral do Departamento de Regulação de Terras e Imóveis, Omar bin Omair Al Muhairi, afirmou que as avaliações de unidades em projetos imobiliários somaram 293 transações, com valor total de 188,2 milhões de dirhams (US$ 51,2 milhões), alta de 71% na comparação com o mesmo período de 2025.

Segundo ele, os dados do relatório trimestral refletem o desempenho positivo do mercado imobiliário do emirado e o aumento do volume de investimentos, impulsionados por um ambiente competitivo e uma estratégia flexível que reforça a confiança dos investidores. O período também registrou 434 avaliações relacionadas a investidores com residência “golden visa”, somando 767,7 milhões de dirhams (US$ 209 milhões).

Al Muhairi acrescentou que as avaliações de imóveis comerciais alcançaram 115 transações, crescimento de 42%, com valor total de 1,6 bilhão de dirhams (US$ 436 milhões). Em seguida aparecem os imóveis residenciais, com 823,8 milhões de dirhams (US$ 224 milhões), e os industriais, com 285,6 milhões de dirhams (US$ 77,8 milhões).