Sharjah lança plano 2026–2028 para impulsionar economia competitiva e diversificada

SHARJAH, 13 de abril de 2026 (WAM) — O Departamento de Desenvolvimento Econômico de Sharjah (SEDD, na sigla em inglês) lançou seu plano estratégico para 2026–2028, com foco na construção de uma economia competitiva, diversificada e sustentável no emirado.

A estratégia foi apresentada durante a 22ª cerimônia anual do departamento e define diretrizes para promover o desenvolvimento abrangente e fortalecer o ambiente de negócios, em linha com as prioridades econômicas de Sharjah.

O plano se baseia em valores institucionais como transparência e governança, sustentabilidade e confiança, inovação e proatividade, além de competitividade e espírito empreendedor, com o objetivo de elevar o desempenho institucional.

A estratégia está estruturada em quatro pilares. O primeiro é o crescimento econômico competitivo, com foco em reforçar a posição de Sharjah como destino atrativo para investimentos por meio da atração de projetos de qualidade e de um ambiente econômico flexível. O segundo trata da criação de um ambiente de negócios seguro e sustentável, com fortalecimento dos marcos regulatórios e proteção a investidores e consumidores.

O terceiro pilar envolve serviços proativos e inovadores, com a ampliação de soluções governamentais inteligentes apoiadas por infraestrutura digital. O quarto pilar prevê o fortalecimento institucional, com desenvolvimento de capital humano, avanço tecnológico e aprimoramento da governança.

O plano inclui iniciativas para simplificar processos, melhorar a experiência do usuário e incorporar tecnologias avançadas nos serviços prestados a investidores e empresas.

O presidente do departamento, Hamad Ali Abdullah Al Mahmoud, afirmou que a estratégia está alinhada à visão do governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, e às diretrizes do príncipe herdeiro e vice-governante, xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi.

Al Mahmoud acrescentou que o plano responde aos desafios econômicos em evolução e apoia o crescimento sustentável, reforçando a posição de Sharjah como destino econômico global.

O departamento informou que a estratégia foi desenvolvida com base em análises econômicas e planejamento prospectivo, tendo a inovação e a sustentabilidade como pilares centrais.