Presidente dos Emirados Árabes Unidos e rei do Bahrein discutem relações bilaterais e situação regional

MANAMA, 13 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, durante visita ao país.

Os dois líderes discutiram as relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein e formas de fortalecer a cooperação em apoio às prioridades de desenvolvimento e aos interesses mútuos.

Os dois líderes conversaram de forma cordial, refletindo a profundidade das relações entre seus países e lideranças. Reafirmaram também o compromisso conjunto com a continuidade da coordenação e do diálogo, especialmente diante dos desdobramentos regionais.

Os líderes analisaram ainda a situação no Oriente Médio e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regionais e internacionais, bem como sobre a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia global.

O encontro abordou os ataques iranianos, classificados como terroristas, contra civis e infraestrutura nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein e em outros países da região, destacando que essas ações violam a soberania e o direito internacional e comprometem a paz e a segurança regionais.

Xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de autoridades participaram da reunião.

Pelo lado do Bahrein, participaram o príncipe herdeiro e primeiro-ministro, Salman bin Hamad Al Khalifa; o assessor de Segurança Nacional, comandante da Guarda Real e secretário-geral do Conselho Supremo de Defesa, tenente-general xeique Nasser bin Hamad Al Khalifa; o primeiro vice-presidente do Conselho Supremo para Juventude e Esportes, presidente da Autoridade Geral de Esportes e presidente do Comitê Olímpico do Bahrein, xeique Khalid bin Hamad Al Khalifa; além de outras autoridades.