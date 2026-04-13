Universidade de Lugano recebe sessão de autógrafos do livro de Jamal Al Suwaidi

LUGANO, 13 de abril de 2026 (WAM) — A Universidade de Lugano, na Suíça, recebeu nesta segunda-feira (13/04) uma sessão de autógrafos do livro O útero artificial… um mundo além da reprodução humana, de Jamal Sanad Al Suwaidi, vice-presidente do conselho do Centro de Estudos Estratégicos e de Pesquisa dos Emirados (ECSSR, na sigla em inglês).

A reitora da universidade, Luisa Lambertini; o cirurgião cardíaco Abdallah Raweh; além de lideranças acadêmicas participaram do evento.

Jamal Al Suwaidi destacou o papel científico e intelectual da universidade no apoio à pesquisa e na promoção do pensamento crítico.

O autor afirmou que o livro, que aborda o crescente interesse global pelo útero artificial impulsionado por avanços tecnológicos e científicos, apresenta uma análise abrangente de um dos temas científicos mais relevantes para o futuro, ao tratar da natureza da tecnologia, suas possíveis trajetórias de desenvolvimento e perspectivas, além de examinar seus impactos sociais e culturais e suas implicações para a estrutura da família e da sociedade.