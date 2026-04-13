Emirados Árabes Unidos participarão de feira de defesa na Malásia

KUALA LUMPUR, 13 de abril de 2026 (WAM) — Empresas dos setores de defesa e segurança dos Emirados Árabes Unidos participarão da Defence Services Asia (DSA 2026), dentro do pavilhão nacional, entre os dias 20 e 23 de abril, no Centro Internacional de Comércio e Exposições da Malásia (MITEC), em Kuala Lumpur.

O pavilhão dos Emirados conta com apoio do Ministério da Defesa e do Conselho Tawazun para Capacitação em Defesa, e é organizado pelo grupo ADNEC, empresa da Modon. Ao longo dos quatro dias, o espaço receberá delegações internacionais e tomadores de decisão do setor.

Estão previstas reuniões de alto nível para estabelecer novas parcerias entre entidades emiradenses e empresas internacionais, destacando o papel do evento na promoção da cooperação global nos setores de defesa e segurança.

O pavilhão reunirá empresas como EDGE Group, Calidus Group, Resource Industries e ASIS Boats, que apresentarão uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo sistemas eletrônicos, veículos blindados, drones, sistemas de defesa aérea, soluções de comunicação, embarcações rápidas e tecnologias de treinamento e simulação.

A Capital Events, braço de organização de eventos do grupo ADNEC, participará ao lado da revista Al Jundi e da Nation Shield, publicações oficiais do Ministério da Defesa e parceiras de mídia do pavilhão.

A Capital Events também promoverá eventos de defesa realizados nos Emirados, como as edições de 2027 da Exposição Internacional de Defesa (IDEX) e da Naval Defence & Maritime Security Exhibition (NAVDEX), além da International Exhibition for National Security and Resilience (ISNR) 2026 e das feiras UMEX e SimTEX 2028.

O pavilhão dos Emirados na Malásia oferecerá uma plataforma para interação com líderes do setor, apresentação de tecnologias avançadas e discussão de oportunidades de cooperação. A participação na DSA 2026 permite às empresas emiradenses ampliar sua presença no mercado asiático e fortalecer parcerias internacionais.

Criada em 1988, a DSA se consolidou como um dos principais eventos de defesa e segurança da Ásia, reunindo mais de 1.200 empresas de mais de 60 países.