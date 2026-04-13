Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão discutem ampliação de parcerias

DUBAI, 13 de abril de 2026 (WAM) — O ministro da Economia e do Turismo dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marry, reuniu-se nesta segunda-feira (13/04) com uma delegação de alto nível do Uzbequistão para discutir a expansão das relações econômicas e de investimentos entre os dois países.

As conversas focaram no fortalecimento de parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável em setores prioritários, como nova economia, turismo, aviação, fintech, transporte e energia renovável. Também foram abordados temas como segurança alimentar, logística, indústria, infraestrutura e setor bancário, com o objetivo de ampliar a integração econômica.

A delegação uzbeque contou com o vice-primeiro-ministro e ministro de Investimentos e Comércio Exterior, Jamshid Khodjaev, e com o ministro de Investimentos, Indústria e Comércio, Laziz Kudratov.

Durante o encontro, Bin Touq destacou o avanço das relações bilaterais e afirmou que mais de 2.300 empresas do Uzbequistão operam atualmente nos Emirados Árabes Unidos. Ele ressaltou que a reunião representa um passo para transformar oportunidades de mercado em projetos conjuntos e fortalecer o contato direto entre os setores empresariais dos dois países.

A cooperação no turismo também avançou, com aumento de 25% no número de visitantes do Uzbequistão aos Emirados, de 57.575 em 2024 para 71.969 em 2025.

Representantes emiradenses apresentaram reformas econômicas recentes e atualizações legislativas voltadas à manutenção de um ambiente de negócios aberto e competitivo. Entre as medidas estão o reforço da liquidez para empresas, a redução de custos operacionais diante das mudanças econômicas globais e a simplificação de procedimentos aduaneiros para apoiar o setor privado e atrair projetos da nova economia.

Os dois lados discutiram ainda a cooperação no âmbito do Investopia Tashkent, evento realizado em parceria com o Fórum Internacional de Investimentos de Tashkent, que deve explorar oportunidades de investimento em setores da nova economia nos Emirados Árabes Unidos, no Uzbequistão e em mercados asiáticos mais amplos. A iniciativa reforça o compromisso dos dois países com a criação de um ambiente de negócios dinâmico e favorável à cooperação futura.