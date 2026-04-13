Ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e da Jordânia discutem estabilidade regional e relações bilaterais

ABU DHABI, 13 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Jordânia, Ayman Safadi, para discutir os desdobramentos regionais e os desafios de segurança.

A reunião abordou os desdobramentos regionais e os ataques de mísseis iranianos, classificados como não provocados e terroristas, contra os Emirados Árabes Unidos e diversos países aliados.

Os dois lados discutiram as graves repercussões dessas agressões sobre a navegação internacional, o fornecimento de energia, a economia global e a segurança e estabilidade regionais e internacionais.

Os ministros condenaram os ataques iranianos e afirmaram que representam uma violação flagrante da soberania dos Estados, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Safadi reafirmou a solidariedade da Jordânia aos Emirados Árabes Unidos em todas as medidas adotadas para defender sua soberania e garantir a segurança de seus cidadãos, residentes e visitantes.

Abdullah bin Zayed destacou que a visita reflete a solidez das relações entre os dois países e a solidariedade da Jordânia. Ele também reiterou o apoio dos Emirados Árabes Unidos à Jordânia diante dos ataques iranianos.

Os ministros discutiram ainda os desdobramentos após o anúncio, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irã. Ressaltaram a importância de reforçar a ação internacional conjunta para alcançar uma paz duradoura e promover a estabilidade e o desenvolvimento na região.

As conversas também abordaram a situação na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém. Os dois lados destacaram a importância de implementar todos os elementos do plano apresentado por Trump e de ampliar a resposta humanitária às necessidades da população civil em Gaza.

O encontro terminou com a análise de temas de interesse comum e de formas de fortalecer as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia, em apoio às prioridades de desenvolvimento e aos interesses compartilhados dos dois países.