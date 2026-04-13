Príncipe herdeiro de Fujairah destaca papel da inteligência artificial e de chips ópticos no crescimento econômico dos Emirados

FUJAIRAH, 13 de abril de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Fujairah, xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, destacou a importância de investir em tecnologia avançada e inovação científica para construir uma economia digital competitiva baseada no conhecimento.

Durante sessão no Majlis Mohammed bin Hamad Al Sharqi, com o tema “A corrida da inteligência artificial: dos chips ópticos ao poder econômico”, ele afirmou que a liderança de Fujairah segue comprometida com o apoio a projetos que reforcem a posição dos Emirados Árabes Unidos no cenário global da inteligência artificial.

O encontro contou com a participação da professora Hoda Alkhzaimi, assessora estratégica em economia e investimento da New York University de Abu Dhabi, e do pesquisador emiradense em tecnologia avançada Kanish Al Qubaisi.

As discussões abordaram o avanço acelerado das tecnologias de semicondutores ligadas à inteligência artificial e da computação óptica, e como essas ferramentas deixaram os laboratórios de pesquisa para se tornarem motores de influência industrial e econômica.

Al Qubaisi apresentou um projeto de chip eletro-óptico que utiliza luz laser para acelerar cálculos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, mantendo alta eficiência energética.

Alkhzaimi afirmou que a soberania digital exige estratégias integradas que combinem inovação científica e desenvolvimento de infraestrutura.

Autoridades, especialistas e jovens participaram do evento, entre eles o astronauta emiradense Hazzaa Al Mansoori e o presidente do conselho da Universidade de Fujairah, Sulaiman Al Jassim.