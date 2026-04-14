Centro Nacional de Meteorologia prevê tempo nublado, com poeira e chuva fraca nesta quarta-feira

ABU DHABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo nesta quarta-feira (15/04) varie de parcialmente nublado a nublado, com períodos de poeira e possibilidade de chuva fraca em ilhas e em áreas do oeste e do litoral, além de leve queda nas temperaturas.
Segundo o órgão, os ventos serão leves a moderados, com intensificação em alguns momentos, podendo levantar poeira e areia e reduzir a visibilidade horizontal. A direção será predominantemente de noroeste, com velocidades entre 15 e 30 km/h, podendo chegar a 50 km/h.
O mar ficará de agitado a muito agitado no Golfo, com a primeira maré alta às 11h27 e a segunda à 0h32, e marés baixas às 17h56 e 18h06. No Mar de Omã, as condições serão de moderadas a agitadas, com marés altas às 8h18 e 20h15, e baixas às 14h08 e 2h47.