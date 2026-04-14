Mansour bin Zayed recebe vice-primeiro-ministro do Uzbequistão em Abu Dhabi

ABU DHABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (14/04) o vice-primeiro-ministro do Uzbequistão, Jamshid Khodjaev, e a delegação que o acompanha, no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

Durante o encontro, os dois lados discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e o Uzbequistão e analisaram oportunidades para ampliar a cooperação em diversas áreas, em benefício mútuo.

O ministro da Energia e Infraestrutura, Suhail Mohamed Al Mazrouei, participou da reunião.