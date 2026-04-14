Turismo é pilar da economia e motor do desenvolvimento sustentável, diz governante de Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 14 de abril de 2026 (WAM) — O governante de Ras Al Khaimah, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, afirmou que o setor de turismo é um dos principais pilares da economia nacional e um motor essencial do desenvolvimento sustentável, impulsionado pela visão estratégica dos Emirados Árabes Unidos, por fundamentos sólidos e por uma infraestrutura avançada, que consolidaram sua posição entre os principais destinos turísticos do mundo.

A declaração veio durante a participação do governante na reunião do Conselho de Turismo dos Emirados, que contou com a presença do xeique Ahmed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, presidente do Departamento de Serviços Públicos de Ras Al Khaimah, realizada no resort InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab e organizada pelo Ministério da Economia e do Turismo.

O encontro foi presidido pelo ministro da Economia e do Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, e contou com a presença de autoridades, representantes dos setores de turismo e hospitalidade e mais de 150 estabelecimentos turísticos de todo o país.

O governante de Ras Al Khaimah afirmou que, sob a liderança do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o país consolidou sua posição no cenário global do turismo, tornando-se um dos destinos mais procurados do mundo.

Saud bin Saqr acrescentou que o setor de turismo em Ras Al Khaimah é um pilar central da estratégia de desenvolvimento do emirado, sustentado por uma visão clara voltada ao crescimento sustentável e orientado para o futuro, apoiado por expertise e fortalecido por parcerias eficazes.

O governante destacou que o emirado desenvolveu um modelo turístico forte e diversificado, que apoia o crescimento econômico, melhora a qualidade de vida e reforça sua competitividade e posição turística nos níveis local, regional e global, por meio de planejamento antecipado e cooperação estreita com entidades relevantes. Afirmou que Ras Al Khaimah continuará a fortalecer seu setor de turismo, aproveitando sua infraestrutura avançada, projetos de alta qualidade e investimentos crescentes para consolidar sua posição como destino turístico de destaque e ampliar a contribuição do setor para o Produto Interno Bruto do emirado.

O governante também destacou que os Emirados Árabes Unidos superaram diversos desafios ao longo de sua trajetória de desenvolvimento, emergindo a cada vez mais fortes e coesos, graças à liderança, à coesão social e ao senso compartilhado de unidade, pertencimento e responsabilidade entre cidadãos e residentes.

Saud bin Saqr declarou ainda que a infraestrutura avançada do país, suas instituições consolidadas, aeroportos de padrão internacional e destinos turísticos de referência constituem uma base sólida para o crescimento contínuo e aumentam sua capacidade de responder às mudanças globais e transformá-las em oportunidades que impulsionam o desenvolvimento e fortalecem a competitividade.

O governante ressaltou a importância de manter a colaboração entre órgãos governamentais e o setor privado para explorar novas oportunidades, impulsionar a inovação e acompanhar as tendências globais, garantindo a continuidade do crescimento do setor.

Abdulla bin Touq Al Marri presidiu as sessões do conselho, que incluíram uma apresentação inicial sobre a visão nacional e as direções futuras do setor de turismo, seguida de um debate aberto com representantes dos setores de turismo e hospitalidade sobre desafios, oportunidades, perspectivas de crescimento, inovação, desenvolvimento de mercado, além de propostas e recomendações para a próxima fase do setor.

Al Marri afirmou que, guiados pela visão da liderança, os Emirados Árabes Unidos deram prioridade ao desenvolvimento do turismo como motor de crescimento econômico e competitividade. Nos últimos anos, o país reforçou parcerias com mercados turísticos estratégicos para ampliar sua presença global e concentrou esforços em oferecer experiências turísticas integradas e diferenciadas, baseadas em inovação e qualidade de serviços, além de modernizar a infraestrutura do setor em linha com a Estratégia de Turismo dos Emirados 2031.

O ministro afirmou que o país tem trabalhado com os principais mercados turísticos para flexibilizar restrições de viagem e garantir políticas de deslocamento mais competitivas. “Também continuamos a cooperar com seguradoras, gestores de programas corporativos de viagens e outras entidades em mercados emissores estratégicos para facilitar o fluxo de viajantes e aumentar a competitividade dos setores de turismo e hospitalidade no próximo período”, disse.

Al Marri também apresentou indicadores positivos do setor de hospitalidade referentes a janeiro e fevereiro de 2026, que mostraram um início de ano forte. A taxa de ocupação hoteleira atingiu cerca de 85%, enquanto as receitas superaram 9,8 bilhões de dirhams (US$ 2,7 bilhões) no período de dois meses, alta de 17% em relação ao ano anterior, evidenciando a forte demanda pelos destinos turísticos dos Emirados Árabes Unidos e a confiança do mercado global em sua competitividade.