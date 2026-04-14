Príncipe herdeiro de Abu Dhabi conclui visita oficial à China

PEQUIM, 14 de abril de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concluiu visita oficial à China, com foco no fortalecimento da parceria estratégica entre os dois países e na ampliação da cooperação econômica e de desenvolvimento em setores prioritários.

Durante a visita, o príncipe herdeiro se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, e com o primeiro-ministro, Li Qiang, para reforçar as relações bilaterais e avançar a cooperação em áreas estratégicas de interesse comum.

Khaled bin Mohamed agradeceu pela recepção e pela hospitalidade e transmitiu votos de progresso, desenvolvimento e prosperidade contínuos à China.