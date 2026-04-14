Aeroporto Internacional de Dubai está entre os mais movimentados do mundo, com 95,2 milhões de passageiros em 2025, diz ACI

MONTREAL, 14 de abril de 2026 (WAM) — O Aeroporto Internacional de Dubai ficou entre os mais movimentados do mundo em tráfego internacional de passageiros, com 95,2 milhões de passageiros em 2025, mantendo sua posição como um dos principais hubs globais de aviação.

O ranking, divulgado pelo Conselho Internacional de Aeroportos (ACI, na sigla em inglês), destaca o papel dos grandes aeroportos na conectividade aérea global, no fluxo de viagens e no comércio internacional.

O Aeroporto Internacional de Dubai manteve forte desempenho e ocupou a segunda posição mundial em número total de passageiros. O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, liderou o ranking com 106,3 milhões de passageiros, seguido pelo Aeroporto de Haneda, em Tóquio, na terceira posição.

O levantamento da ACI também analisou os principais hubs do setor em categorias como passageiros totais, passageiros internacionais, carga aérea e movimentação de aeronaves, destacando o papel estratégico dessas infraestruturas no sistema global de transporte aéreo.