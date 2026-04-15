Presidente dos Emirados Árabes Unidos concede status de ministro ao diretor do Centro Nacional de Meteorologia

ABU DHABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emitiu decreto federal que concede a Dr. Abdulla Ahmed Al Mandous o status de ministro. O decreto entra em vigor a partir da data de sua emissão e será publicado no Diário Oficial.

Al Mandous é uma das principais referências dos Emirados na área de meteorologia em níveis regional e internacional. Atualmente, preside a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e dirige o Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês).

Ele contribuiu para o desenvolvimento do setor meteorológico no país e para o fortalecimento da infraestrutura técnica, ampliando a precisão das previsões e a capacidade de resposta às mudanças climáticas. Também supervisionou programas nacionais avançados nas áreas de indução de chuva e modificação do clima.

Al Mandous é doutor em meteorologia pela Universidade de Belgrado, na Sérvia, possui mestrado pela Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, e graduação pela Universidade Saint Louis, nos Estados Unidos.