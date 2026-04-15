Receita hoteleira dos Emirados Árabes Unidos atinge US$ 13,4 bilhões em 2025, alta de 9,7%

RAS AL KHAIMAH, 15 de abril de 2026 (WAM) — O ministro da Economia e do Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que os Emirados Árabes Unidos consolidaram sua posição como um dos principais modelos globais na gestão e no desenvolvimento do setor de turismo, com base em capacidade de antecipação, alto nível de prontidão e resposta rápida a crises.

Al Marri disse que o país tem conseguido preservar os ganhos do setor, garantir sua sustentabilidade e reforçar sua competitividade.

As declarações foram feitas durante a segunda reunião do Conselho de Turismo dos Emirados em 2026, realizada em Ras Al Khaimah sob sua presidência, com a participação de autoridades locais do setor. O encontro discutiu novos planos de ação para acelerar a recuperação do turismo e impulsionar seu crescimento sustentável diante do cenário regional.

Segundo o ministro, o setor registrou desempenho sólido em 2025, com cerca de 32,34 milhões de hóspedes em hotéis, o maior número anual da história do país, ante 30,75 milhões em 2024, alta de 5,2%.

O total de pernoites superou 110,62 milhões, frente a 104,45 milhões no ano anterior, crescimento de aproximadamente 5,9%.

A receita hoteleira atingiu cerca de 49,21 bilhões de dirhams (US$ 13,4 bilhões) em 2025, alta de 9,7% em relação a 2024, enquanto a taxa de ocupação chegou a 79,3%. O número de quartos de hotel alcançou 217 mil no fim do ano.

O ministro afirmou que os resultados reforçam a importância do turismo para a economia nacional e para a competitividade do país nos cenários regional e global, além de incentivarem a continuidade dos esforços para o crescimento sustentável do setor.

O conselho também analisou medidas adotadas pelo ministério e por órgãos locais desde o início da atual crise, incluindo ações para reforçar a segurança dos visitantes, garantir experiências integradas e ampliar a oferta de hospedagem e serviços logísticos.

As iniciativas também envolveram o fortalecimento da coordenação entre instituições para assegurar resposta rápida a eventuais impactos sobre o setor.