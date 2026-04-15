Governante de Ras Al Khaimah recebe embaixador da Suíça nos Emirados Árabes Unidos

RAS AL KHAIMAH, 15 de abril de 2026 (WAM) — O governante de Ras Al Khaimah, xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, recebeu nesta quarta-feira (15/04) o embaixador da Suíça nos Emirados Árabes Unidos, Arthur Mattli, em visita de cortesia no palácio em Saqr bin Mohammed City.

Durante o encontro, os dois discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a Suíça em diversas áreas, além de trocar opiniões sobre temas de interesse comum.

Mattli agradeceu a recepção e a hospitalidade e elogiou a solidez da cooperação entre os dois países, assim como a posição de destaque dos Emirados Árabes Unidos nos cenários regional e internacional. O embaixador também destacou o avanço do desenvolvimento sustentável em Ras Al Khaimah em diferentes setores.