Presidente do Parlamento Árabe reafirma condenação a ataques do Irã contra países árabes

ISTAMBUL, 15 de abril de 2026 (WAM) — O presidente do Parlamento Árabe, Mohammad Ahmed Al Yamahi, afirmou que a região árabe atravessa uma fase extremamente delicada e perigosa, diante da escalada de ameaças que afetam a segurança e a estabilidade dos países árabes.

Mohammad Ahmed Al Yamahi reiterou a condenação aos ataques iranianos, descritos como flagrantes, contra instalações de infraestrutura e civis em vários países árabes, ressaltando que a situação exige uma posição árabe unificada e firme.

A declaração foi feita durante discurso em reunião de coordenação do Grupo Árabe na União Interparlamentar, realizada antes do início da Assembleia Geral da entidade, com a participação de presidentes de conselhos e parlamentos árabes, com o objetivo de alinhar posições sobre os temas da agenda.

O presidente do Parlamento Árabe afirmou que a causa palestina atravessa uma das fases mais perigosas de sua história, especialmente diante da continuidade das políticas israelenses e da escalada de violações graves. Segundo ele, a situação chegou ao ponto de o Knesset aprovar uma lei descrita como racista que legaliza a execução de prisioneiros palestinos, além da intensificação da expansão de assentamentos na Cisjordânia.

Al Yamahi também abordou a guerra descrita como destrutiva e a contínua agressão israelense enfrentada pelo Líbano.

O presidente do Parlamento Árabe declarou que esses desafios graves exigem, mais do que nunca, unidade entre os países árabes, maior solidariedade, intensificação da coordenação conjunta e posições unificadas em fóruns regionais e internacionais.

Al Yamahi destacou ainda o apoio do Parlamento Árabe a todas as decisões e medidas adotadas pelos presidentes de conselhos e parlamentos árabes e expressou total disposição para desempenhar um papel ativo no fortalecimento da ação parlamentar árabe nos níveis regional e internacional.