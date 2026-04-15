Ensino presencial será retomado em creches e escolas públicas e privadas a partir de 20 de abril nos Emirados

ABU DHABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério da Educação anunciou a retomada do ensino presencial para todas as crianças, estudantes, professores e equipes administrativas em creches, jardins de infância e escolas públicas e privadas a partir de segunda-feira (20/04).

A decisão ocorre após a conclusão dos planos de preparação, incluindo a adequação das instalações, o treinamento das equipes educacionais e administrativas e a atualização dos protocolos de segurança, com o objetivo de garantir um ambiente seguro e adequado para alunos e suas famílias.

O ministério informou que escolas privadas poderão adotar, quando necessário, o modelo híbrido com sistema rotativo, conforme regulamentação vigente e sob supervisão das autoridades educacionais locais, levando em conta o nível de preparação de cada instituição.

Segundo o órgão, as escolas que adotarem o modelo híbrido deverão organizar a distribuição de professores de forma a garantir a continuidade do ensino, sem exigir que o mesmo docente ministre aulas presenciais e remotas simultaneamente, preservando a qualidade educacional e o equilíbrio da carga de trabalho.

O ministério acrescentou que as instituições permanecerão preparadas para migrar para modelos alternativos de ensino, se necessário, assegurando a continuidade da educação com flexibilidade.