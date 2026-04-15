Ensino presencial em universidades públicas e privadas será retomado em 20 de abril, anuncia ministério

ABU DHABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica anunciou a retomada do ensino presencial para todos os estudantes, além de professores e equipes administrativas, em instituições públicas e privadas de ensino superior a partir de segunda-feira (20/04).

A decisão ocorre após a conclusão dos planos de preparação, que incluíram a adequação de edifícios e instalações, a atualização de protocolos de segurança e o reforço da prontidão das equipes acadêmicas e administrativas, garantindo um ambiente de ensino seguro e estável.

O ministério informou que algumas instituições privadas terão flexibilidade para adotar modelos híbridos ou de ensino a distância quando necessário, conforme regulamentação vigente e de acordo com o nível de preparação de cada unidade.

Segundo o órgão, as instituições de ensino superior, em coordenação com o ministério e autoridades competentes, continuarão monitorando a implementação dos planos operacionais para assegurar uma retomada gradual e segura das atividades presenciais.

O ministério acrescentou que as instituições permanecerão preparadas para adotar modelos alternativos de ensino, caso necessário, garantindo a continuidade do processo educacional com flexibilidade.