Emirados Árabes Unidos condenam ataque a tiros em escola na região central da Turquia

ABU DHABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque a tiros ocorrido em uma escola na região central da Turquia, que deixou mortos e feridos.

O Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou, em comunicado, que o país reitera sua firme condenação a esses atos criminosos e sua rejeição categórica a todas as formas de violência e extremismo que visam comprometer a segurança e a estabilidade.

A pasta expressou suas sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo da Turquia. Desejou ainda uma pronta recuperação a todos os feridos.