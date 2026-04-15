Casa Branca afirma que Estados Unidos discutem nova rodada de negociações com o Irã no Paquistão

WASHINGTON, 15 de abril de 2026 (WAM) — A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quarta-feira (15/04) que os Estados Unidos estão em negociações sobre a possibilidade de realizar uma segunda rodada de conversas com o Irã no Paquistão.

Karoline Leavitt declarou, durante coletiva de imprensa na Casa Branca, que as discussões com o Irã são produtivas e seguem em andamento, acrescentando que o governo vê com otimismo as perspectivas de um acordo.

A porta-voz informou ainda que uma eventual nova rodada de negociações deverá ocorrer em Islamabad, capital do Paquistão, mesmo local onde foram realizadas as reuniões anteriores.