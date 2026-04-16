Hospital flutuante dos Emirados Árabes Unidos em Al Arish, no Egito, recebe sete pacientes de Gaza

AL ARISH, Egito, 16 de abril de 2026 (WAM) — O hospital flutuante dos Emirados Árabes Unidos em Al Arish, no Egito, recebeu sete pacientes da Faixa de Gaza para tratamento médico, como parte dos esforços humanitários em curso no âmbito da operação Chivalrous Knight 3.

Com as novas admissões, o número total de pacientes atendidos no hospital chegou a 73, além de seus acompanhantes, desde a reabertura da passagem de Rafah no início de fevereiro. As equipes médicas iniciaram exames e planos de tratamento logo após a chegada dos pacientes.

A unidade continua a oferecer serviços completos de saúde aos palestinos de Gaza, incluindo diagnóstico, cirurgias, fisioterapia e diálise, por meio de um sistema médico especializado voltado à melhoria das condições dos pacientes.

A estrutura é operada por uma equipe médica e administrativa dos Emirados, com apoio de profissionais de saúde da Indonésia, que atuam 24 horas por dia para garantir a continuidade dos serviços e o atendimento eficiente dos casos.

A iniciativa reflete o apoio humanitário contínuo dos Emirados à população de Gaza e o compromisso do país em prestar assistência médica diante dos desafios em curso.