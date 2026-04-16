Ministra de Estado para Cooperação Internacional destaca resiliência dos Emirados e fortalecimento da parceria com os Estados Unidos

WASHINGTON, 16 de abril de 2026 (WAM) — A ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, afirmou que o país mantém sua resiliência diante dos recentes ataques terroristas não provocados e sem precedentes atribuídos ao Irã, durante participação no Semafor World Economy Summit, em Washington.

Reem Al Hashimy destacou a eficácia dos sistemas de defesa aérea dos Emirados e ressaltou a determinação e a resiliência de cidadãos e residentes.

“Nossa comunidade reafirmou o que os Emirados Árabes Unidos propõem como um estilo de vida, não apenas próspero, mas também seguro”, disse ela. “Isso é uma prova da liderança do país e do espírito dos Emirados.”

A ministra também abordou a questão da liberdade de navegação, ao destacar o impacto global de eventuais interrupções no Estreito de Ormuz. “Ninguém deveria controlar o Estreito de Ormuz – esse é o objetivo”, disse ela. “As passagens internacionais são um bem público.”

Reem Al Hashimy declarou ainda que o Estreito de Ormuz é uma via essencial para cerca de um quinto do fornecimento global de energia e um corredor estratégico para diversos produtos, incluindo 30% dos fertilizantes globais, 25% do gás natural liquefeito, 25% do petróleo mundial e 70% das matérias-primas petroquímicas.

A ministra ressaltou que qualquer solução duradoura para o conflito deve enfrentar as causas da instabilidade e garantir a proteção das rotas comerciais e da infraestrutura econômica crítica.

Ao destacar a visão estratégica dos Emirados, Reem Al Hashimy afirmou que a parceria com os Estados Unidos segue em fortalecimento e ressaltou que as recentes tensões regionais não enfraqueceram essa relação, mas ampliaram a coordenação entre os dois países.

“Esta é uma relação não apenas diversificada, mas também ambiciosa, que se estende de uma administração para outra”, disse ela. “Já investimos cerca de um trilhão de dólares na economia dos EUA e nos comprometemos a investir mais US$ 1,4 trilhão ao longo de 10 anos.”

A ministra citou a cooperação entre Emirados e Estados Unidos na área espacial como exemplo do caráter inovador da parceria bilateral.

As declarações foram feitas durante visita a Washington, onde Reem Al Hashimy também se reunirá com membros do Congresso, especialistas em políticas públicas e organizações humanitárias.

Nos encontros com autoridades americanas, a ministra reforçará a profundidade das relações entre os dois países e ressaltará a importância da cooperação para promover estabilidade, crescimento econômico sustentável e o enfrentamento de desafios globais comuns.