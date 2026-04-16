EDGE amplia parceria com Exército Brasileiro para avaliação operacional de armamentos de nova geração

SÃO PAULO, 16 de abril de 2026 (WAM) — O grupo EDGE, um dos principais conglomerados globais de defesa e tecnologia avançada, firmou parceria com o Exército Brasileiro para criar uma estrutura de testes de armamentos de nova geração por tropas especializadas.

A parceria prevê a avaliação, em ambientes operacionais rigorosos e realistas, do fuzil de assalto CARACAL CAR 816, no calibre 5,56x45 mm OTAN, e do fuzil de precisão CARACAL CSR50, no calibre 12,7x99 mm OTAN. Os testes serão conduzidos por unidades especializadas, permitindo a análise de desempenho em condições altamente exigentes e específicas.

O acordo reflete o interesse comum das duas partes em promover a troca de conhecimento e o desenvolvimento conjunto de capacidades por meio de discussões técnicas, operacionais e logísticas.

A iniciativa busca identificar soluções que ampliem a utilização desses sistemas no Exército Brasileiro, além de apoiar o treinamento e o desenvolvimento de pessoal, fortalecendo as competências de forças especiais no uso de armamentos de assalto e precisão. Espera-se que os resultados contribuam diretamente para aumentar a eficácia em combate e elevar os níveis de prontidão operacional da Força Terrestre.

O acordo representa mais um avanço na cooperação entre o grupo EDGE e o Exército Brasileiro, reforçando o compromisso com a inovação, a excelência operacional e o desenvolvimento de capacidades estratégicas no Brasil.