Emirados Árabes Unidos realizam reuniões bilaterais de alto nível em Washington para fortalecer parcerias financeiras globais

WASHINGTON, 16 de abril de 2026 (WAM) — O ministro de Estado para Assuntos Financeiros dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, realizou uma série de reuniões bilaterais com ministros da Fazenda e altos representantes internacionais à margem das Reuniões Anuais do Grupo Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), nas quais lidera a delegação do país.

Os encontros, em Washington, incluíram autoridades dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Canadá, Argentina, Suíça e Noruega. As reuniões abordaram formas de ampliar a cooperação financeira, além de questões fiscais e tributárias de interesse comum.

Durante reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, Al Hussaini discutiu perspectivas de fortalecimento da cooperação estratégica entre os dois países nos setores financeiro e econômico, na presença do presidente do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês), Khaled Mohamed Balama.

Al Hussaini elogiou a liderança dos Estados Unidos na coordenação da trilha financeira do G20 neste ano e expressou o apreço dos Emirados pelo convite para participar como país convidado nesse processo. Segundo ele, o convite reflete a profundidade da parceria bilateral e o reconhecimento internacional do papel crescente dos Emirados nas áreas financeira e econômica.

O ministro afirmou que a reunião com o Tesouro americano foi uma oportunidade relevante para alinhar prioridades financeiras e explorar soluções inovadoras voltadas à estabilidade do sistema financeiro regional.

Em encontro com Roland Lescure, ministro da Economia, Finanças e Soberania Industrial e Digital da França, Al Hussaini discutiu a parceria financeira entre os dois países, sustentada por um conjunto sólido de acordos. As partes também analisaram formas de ampliar a cooperação e o intercâmbio de expertise em setores financeiros estratégicos.

Al Hussaini também se reuniu com Rachel Reeves, chanceler do Tesouro do Reino Unido, com foco no fortalecimento da cooperação financeira bilateral e na revisão da parceria estratégica entre os dois países em áreas de interesse comum. Ambas as partes destacaram a importância da coordenação contínua e da troca de visões sobre temas financeiros globais para apoiar interesses mútuos e reforçar os laços entre Emirados e Reino Unido.

Durante reunião com François-Philippe Champagne, ministro das Finanças e da Receita Nacional do Canadá, Al Hussaini discutiu áreas de cooperação financeira e ressaltou a importância de alinhar esforços para aprimorar estruturas que atendam aos interesses compartilhados. Os dois lados enfatizaram a necessidade de fortalecer canais bilaterais de cooperação para promover a sustentabilidade financeira e ampliar oportunidades que contribuam para a prosperidade econômica.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini também se reuniu com Luis Caputo, ministro da Economia da Argentina. As duas partes destacaram o momento positivo das relações bilaterais, especialmente após a entrada em vigor do Acordo de Promoção e Proteção de Investimentos, em novembro de 2024, que estabelece um ambiente seguro e sustentável para investimentos.

O encontro abordou ainda formas de ampliar a cooperação financeira e econômica, com destaque para a importância do Acordo para Evitar a Dupla Tributação, que contribui para estabelecer regras fiscais claras e proteger fluxos de investimento, apoiando o crescimento conjunto e novas oportunidades de colaboração entre os setores empresariais dos dois países.

Al Hussaini também se reuniu com Daniela Stoffel, secretária de Estado para Finanças Internacionais da Suíça. Os dois elogiaram a solidez das relações financeiras bilaterais, baseadas na confiança mútua e na integração de seus sistemas financeiros.

Ambos reafirmaram o compromisso de aprofundar a cooperação financeira, além de reforçar a coordenação regulatória e os vínculos institucionais.

Em reunião com Jens Stoltenberg, ministro das Finanças da Noruega, Al Hussaini discutiu formas de desenvolver o arcabouço jurídico e institucional conjunto, com o objetivo de ampliar parcerias financeiras e promover um ambiente favorável aos negócios em ambos os países. Os dois manifestaram interesse em intensificar a cooperação e o intercâmbio de conhecimento em áreas financeiras de interesse comum, reforçando as relações bilaterais entre Emirados e Noruega.

Os encontros fazem parte do compromisso dos Emirados de fortalecer conexões estratégicas com centros financeiros e econômicos globais. Por meio dessas discussões, a delegação do país busca avançar em mecanismos inovadores de cooperação que contribuam para a estabilidade do sistema financeiro internacional.