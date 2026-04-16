Emirados Árabes Unidos convocam encarregado de negócios do Iraque e entregam nota de protesto por ataques terroristas lançados do país

ABU DHABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos convocou Omar Abdulmajid Hamid Al Obaidi, encarregado de negócios da Embaixada do Iraque no país, e entregou uma nota de protesto com forte condenação e rejeição categórica aos contínuos ataques terroristas não provocados lançados a partir do território iraquiano.

Segundo o comunicado, os ataques foram realizados por facções, milícias e grupos armados terroristas vinculados ao Irã, mesmo após o anúncio de cessar-fogo.

As ações, descritas como não provocadas, tiveram como alvo diversas instituições críticas em países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), em clara violação de sua soberania e espaço aéreo, além de infringirem o direito internacional, o direito humanitário internacional e a Carta das Nações Unidas.

A nota de protesto — entregue por Ahmed Juma Al Marashda, diretor do Departamento de Assuntos Árabes — enfatizou que os contínuos ataques não provocados lançados pelo Irã, bem como os ataques terroristas realizados por seus grupos aliados, contra países do Golfo e da região mais ampla, ameaçam a estabilidade regional e comprometem os esforços internacionais destinados a reforçar a segurança regional.

O documento afirma ainda que esses ataques impõem desafios significativos às relações com o Iraque, ao prejudicar a cooperação em curso e os laços considerados fraternos entre o país e os membros do CCG.

A nota ressalta a importância de o governo iraquiano assumir o compromisso de interromper e impedir de forma imediata e incondicional qualquer ato de agressão lançado a partir de seu território contra países do Golfo e da região, além de adotar medidas para enfrentar essas ameaças de maneira responsável, em conformidade com leis e normas internacionais e regionais.

O texto também menciona a Resolução 2817 (2026) do Conselho de Segurança da ONU, copatrocinada por 136 países, especialmente no que diz respeito à exigência de cessação imediata e incondicional de atos de provocação ou ameaças contra países vizinhos, inclusive por meio de grupos aliados.

Por fim, os Emirados destacaram a importância de o Iraque cumprir seu papel no fortalecimento da segurança e da estabilidade regional, preservando sua soberania e reforçando sua posição como parceiro ativo e responsável na região.