Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe credenciais de novos embaixadores

ABU DHABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu as credenciais de vários embaixadores recém-nomeados no país.

Durante a cerimônia, o presidente deu as boas-vindas aos diplomatas e desejou sucesso no fortalecimento da cooperação entre os Emirados e seus respectivos países, de forma a promover interesses mútuos. Ele afirmou que os embaixadores contarão com todo o apoio necessário para o desempenho de suas funções.

O presidente também destacou que a abordagem dos Emirados se baseia no fortalecimento da cooperação e na construção de parcerias em benefício de seu povo e de populações em todo o mundo.

Mohamed bin Zayed recebeu as credenciais de Isaac Ananias Moyo, embaixador do Zimbábue; Bolbongse Vangphaen, embaixador da Tailândia; e Zeng Jixin, embaixador da China.

O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, o xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, além de ministros e autoridades, participaram da cerimônia.